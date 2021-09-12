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Или это сделают солдаты НАТО. В центре Риги военные стреляли, ползали, перекатывались и всерьез напугали прохожих

В центре Риги прохожих испугали стрелявшие очередями военные

Житель Риги Влад Ковин опубликовал в TikTok видео того, как прямо в центре города проходят совместные с НАТО учения латвийского министерства обороны. Люди в форме открыли шквальный огонь на пересечении улиц Элизабетес и Сколас. Патроны, разумеется, холостые, но ужас в глазах прохожих, особенно матери с грудным младенцем на руках — настоящий.

@kov.in

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♬ оригинальный звук - Vlad Kovin

Военные, которые стреляют из автоматов, ползают по тротуарам и перелезают через заборы, стали полной неожиданностью для жителей Риги. Минобороны Латвии 12 сентября уже принесло свои извинения, хотя предупреждение о готовящихся учениях «Намейс 2021» ведомство опубликовало еще 20 августа. В сообщении жителей страны заранее попросили с пониманием отнестись к неудобствам, с которыми они столкнутся в период учений с августа по октябрь. В частности, на дорогах возможны затруднения движения из-за колонн военной техники, а на улицах города — шум стрельбы. В ведомстве подчеркнули, что во время учений за пределами полигонов солдаты используют только холостые патроны и имитацию вооружения, которые создают шум, но не угрожают здоровью и имуществу граждан. При этом жителям Латвии запрещается трогать или перемещать неизвестные предметы, которые они могут обнаружить в местах учений.

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Комментарии (11)

Skazochny
15 рублёвые вперёд
Набеглов
Зря конечно они с Крыма пример берут
DimDimych
Наты сделали огромный подарок нашим новостным ресурсам и Захаровой, в частности, которые наверное до сих пор не могут поверить, какое счастье им свалилось. Пожалуй, сегодня надо телек посмотреть.
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