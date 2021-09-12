Житель Риги Влад Ковин опубликовал в TikTok видео того, как прямо в центре города проходят совместные с НАТО учения латвийского министерства обороны. Люди в форме открыли шквальный огонь на пересечении улиц Элизабетес и Сколас. Патроны, разумеется, холостые, но ужас в глазах прохожих, особенно матери с грудным младенцем на руках — настоящий.

Военные, которые стреляют из автоматов, ползают по тротуарам и перелезают через заборы, стали полной неожиданностью для жителей Риги. Минобороны Латвии 12 сентября уже принесло свои извинения, хотя предупреждение о готовящихся учениях «Намейс 2021» ведомство опубликовало еще 20 августа. В сообщении жителей страны заранее попросили с пониманием отнестись к неудобствам, с которыми они столкнутся в период учений с августа по октябрь. В частности, на дорогах возможны затруднения движения из-за колонн военной техники, а на улицах города — шум стрельбы. В ведомстве подчеркнули, что во время учений за пределами полигонов солдаты используют только холостые патроны и имитацию вооружения, которые создают шум, но не угрожают здоровью и имуществу граждан. При этом жителям Латвии запрещается трогать или перемещать неизвестные предметы, которые они могут обнаружить в местах учений.