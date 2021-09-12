Покупатель с Avito угнал «Харлей» в Ленобласти, оставив после себя кирпичи

Житель Кудрово фактически подарил свой мотоцикл «Харлей Дэвидсон», поверив потенциальному покупателю с Avito. Сделка принесла ему выгоду в виде двух кирпичей.
Как стало известно «Фонтанке», заявление об угоне байка поступило в полицию ночью 12 сентября. 33-летний петербуржец, в данный момент проживающий в Кудрово, рассказал, что выставил на сайт бесплатных объявлений предложение о продаже своего «Харлея». С покупателем договорились встретиться у дома заявителя. Тот оставил продавцу свою сумку и поехал прокатиться на мотоцикле. Владелец ждал его полчаса, но так и не дождался. Он открыл оставленную сумку и нашёл в ней два кирпича. Телефон угонщика более не включался.