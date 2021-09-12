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Покупатель с Avito угнал «Харлей» в Ленобласти, оставив после себя кирпичи

Житель Кудрово фактически подарил свой мотоцикл «Харлей Дэвидсон», поверив потенциальному покупателю с Avito. Сделка принесла ему выгоду в виде двух кирпичей.

Как стало известно «Фонтанке», заявление об угоне байка поступило в полицию ночью 12 сентября. 33-летний петербуржец, в данный момент проживающий в Кудрово, рассказал, что выставил на сайт бесплатных объявлений предложение о продаже своего «Харлея». С покупателем договорились встретиться у дома заявителя. Тот оставил продавцу свою сумку и поехал прокатиться на мотоцикле. Владелец ждал его полчаса, но так и не дождался. Он открыл оставленную сумку и нашёл в ней два кирпича. Телефон угонщика более не включался.

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Комментарии (5)

PapaKarlo
Мне понравилась схема кражи. Простая, безхитростная. Можно сказать, примитивная. Мошенничество на доверии. Всегда можно отбрехаться и сказать, что поехал проверить в движении, но мотор отказал
aah
Сочуствую. Иетересно, что Милуоки обычно ассоциируется с кирпичной стеной на которой "Harley Davidson". Что за модель была? Цвет, номер? Может кто увидит. Журналюга падок до новостей, а вот помощи не дождешься (((
dimas062
И все камеры умных-безопасных городов как обычно бессильны в деле защиты граждан.
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