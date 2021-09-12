В четверг, 16 сентября, свершится, видимо, главное событие последних лет в мире кино — на экраны выйдет «Дюна», эпический долгострой канадца Дени Вильнева.
Фильм и правда ожидаемый: во-первых, он основан на культовом романе Фрэнка Герберта, который с разной степенью неудачности пытались экранизировать Линч и Ходоровски, попытки эти сами по себе стали важными страницами истории кино.
Во-вторых, создатели ленты явно сделали все, чтобы эта версия стала окончательной и затмила все предыдущие попытки. Сценарий написал Эрик Рот, создатель спилберговского «Мюнхена» и «Форреста Гампа». В режиссеры пригласили Дени Вильнева, канадского самородка, умеющего работать с фантастикой отлично, как показали его предыдущие ленты «Бегущий по лезвию» и «Прибытие».
Наконец, кастинг у ленты прямо-таки неправдоподобный: восходящие звезды Шаламе и Зендайя, короли экрана Джош Бролин и Оскар Айзек, шведские звезды Ребекка Фергюсон и Стеллан Скарсгард, силачи Джейсон Момоа и Дейв Батиста, патентованный злодей Хавьер Бардем, наконец, хранительница традиций Шарлотта Рэмплинг.
Плюс к этим всем вводным, которые сами по себе разжигают любопытство, премьеру фильма уже несколько раз переносили из-за ковидных ограничений и локдаунов. Подвох только в том, что «Дюна» не только привлекает зрителей в кино — причем примерно всех, от юных фанатов Шаламе до стариканов, которые помнят премьеру фильма Линча. Она еще и повышает ставки: посмотрят-то картину все, а вот реакция на нее может быть и аллергической, от такой масштабной вещи обычно ждут как минимум, что экран замироточит.
12+
Иван Чувиляев