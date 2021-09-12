В четверг, 16 сентября, свершится, видимо, главное событие последних лет в мире кино — на экраны выйдет «Дюна», эпический долгострой канадца Дени Вильнева.

Фильм и правда ожидаемый: во-первых, он основан на культовом романе Фрэнка Герберта, который с разной степенью неудачности пытались экранизировать Линч и Ходоровски, попытки эти сами по себе стали важными страницами истории кино.



Во-вторых, создатели ленты явно сделали все, чтобы эта версия стала окончательной и затмила все предыдущие попытки. Сценарий написал Эрик Рот, создатель спилберговского «Мюнхена» и «Форреста Гампа». В режиссеры пригласили Дени Вильнева, канадского самородка, умеющего работать с фантастикой отлично, как показали его предыдущие ленты «Бегущий по лезвию» и «Прибытие».

