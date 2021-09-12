Петербурженка заявила в полицию на лысого незнакомца, который трогал её в вагоне метро, а потом шлёпнул по попе

21-летняя девушка попросила полицию найти негодяя, который распускал руки на третьей линии метро в Петербурге.
Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, заявление было написано накануне. Пострадавшая рассказала, что около четырёх часов дня села в поезд на станции «Гостиный двор» и поехала в сторону «Маяковской». В вагоне было много людей, они плотно обступили пассажирку. Внезапно она почувствовала, что кто-то трогает её за разные части тела. Девушка повернулась и увидела высокого лысого мужчину лет 30–40 на вид в кожаной куртке. Пассажирка подумала, что ей показалось, и человек случайно её задел, но спустя немного времени приставания повторились.
На станции «Маяковская» пострадавшая вышла на платформу, лысый мужчина последовал за ней и шлёпнул ладонью по попе. После этого он направился в противоположную сторону и сел в поезд, следующий обратно к «Гостиному двору». Девушка требует найти его и привлечь к ответственности.