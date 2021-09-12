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Петербурженка заявила в полицию на лысого незнакомца, который трогал её в вагоне метро, а потом шлёпнул по попе

21-летняя девушка попросила полицию найти негодяя, который распускал руки на третьей линии метро в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, заявление было написано накануне. Пострадавшая рассказала, что около четырёх часов дня села в поезд на станции «Гостиный двор» и поехала в сторону «Маяковской». В вагоне было много людей, они плотно обступили пассажирку. Внезапно она почувствовала, что кто-то трогает её за разные части тела. Девушка повернулась и увидела высокого лысого мужчину лет 30–40 на вид в кожаной куртке. Пассажирка подумала, что ей показалось, и человек случайно её задел, но спустя немного времени приставания повторились.

На станции «Маяковская» пострадавшая вышла на платформу, лысый мужчина последовал за ней и шлёпнул ладонью по попе. После этого он направился в противоположную сторону и сел в поезд, следующий обратно к «Гостиному двору». Девушка требует найти его и привлечь к ответственности.

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Комментарии (31)

lsa377
Обнародовали бы фото барышни. А то непонятно - нормальный мужик бы тоже польстился, или действительно извращенец попался. :-\
Modest_5e4ce41f7533b
И мне бы надо подать заявление. Когда-то, в середине семидесятых, в трамвайной толкучке на меня, буквально, легла девица лет двадцати. То, что я пережил, при некоторых допущениях, можно причислить к психологической травме, поскольку в том наивном возрасте я еще стеснялся собственной эрекции.
Игoрь
Наконец-то петербургские полицейские будут не за агитаторами бегать, а за маньяками. Необходимо бросить весь личный состав на защиту 21-летних девичьих ягодиц!
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