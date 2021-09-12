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Виси, как тряпочка, падай, как резиновая бомба. Болельщики на стадионе поймали летящего кота американским флагом

Спасение кота на футбольном матче в Америке попало на видео

Футбольные болельщики прямо во время матча 12 сентября спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса Hard Rock Stadium в Майами. Судьба кота на время отвлекла целый сектор от встречи команд Аппалачского университета и Университета Майами. Кот зацепился лапами за проволоку, натянутую под вторым ярусом стадиона, так, что люди, находившиеся на ярусе, не смогли дотянуться до животного и помочь ему.

Тогда болельщики внизу растянули флаги и стали ждать, когда кот сорвется. Пролетев несколько метров, четвероногий приземлился прямо на импровизированный тент, но отскочил и полетел дальше. Разбиться зверю не позволили — к восторгу трибун его поймали прямо в растянутый американский флаг ниже по маршруту его полета. Обниматься со своими спасателями перепуганный кот не захотел, расцарапав руки нескольким из них. История эпического падения на стадионе широко разошлась по соцсетям, однако умилились ею не все. «Спасли одного кота, но потом разнесли ковид, который убьет их друзей и родственников?» — съязвили в Твиттере.

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Комментарии (4)

266197170
Наша кошка с пятого этажа прыгнула за птичками, рулила хвостом, и ничего.
Maik5
С такой высоты ничего бы ему не было и без флага.
07A
Американцы всегда помогают животным!
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