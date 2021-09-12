В Луге мужчины дрались на ножах среди мангалов. Медицинская помощь понадобилась женщине и ее спутнику

Поножовщиной закончился конфликт мужчин в мангальной зоне Луги на проспекте Кирова. Двоим понадобилась помощь медиков.



Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, сообщение о драке с ножом поступило в полицию накануне вечером. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал троих граждан Армении 34–40 лет, самый старший из которых в субботу отмечал свой юбилей. Подтянувшиеся оперативники изъяли три ножа.



В больницу была госпитализирована 59-летняя местная жительница с колото-резаной раной бедра, также досталось её 57-летнему спутнику. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.