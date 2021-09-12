FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

В Луге мужчины дрались на ножах среди мангалов. Медицинская помощь понадобилась женщине и ее спутнику

В Ленобласти произошла драка с поножовщиной в мангальной зоне

Поножовщиной закончился конфликт мужчин в мангальной зоне Луги на проспекте Кирова. Двоим понадобилась помощь медиков.

Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, сообщение о драке с ножом поступило в полицию накануне вечером. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал троих граждан Армении 34–40 лет, самый старший из которых в субботу отмечал свой юбилей. Подтянувшиеся оперативники изъяли три ножа.

В больницу была госпитализирована 59-летняя местная жительница с колото-резаной раной бедра, также досталось её 57-летнему спутнику. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

AndrewBarsik
Ни разу не читал такой новости, чтобы трое граждан России у озера Севан жарили шашлыки, а потом нанесли ножевые местному жителю.
karbofos
Трое приезжих с ножами на одного пенсионера??

А было бы у него оружие - в больницу (в лучшем случае), уехали бы эти трое.
-4°
Вот, не зря говорят, что отмечать сорокалетие нехорошо 👆
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний