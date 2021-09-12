Американский дипломат пригрозил России последствиями за давление на Украину через «Северный поток-2»

США и Германия готовы начать действовать против газопровода «Северный поток-2», если Россия будет использовать газ в качестве оружия. Об этом 12 сентября заявил американский дипломат Курт Волкер, передает «Главред Украина».



«Одно дело говорить, а другое — что-то делать. И мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — подчеркнул Волкер.

