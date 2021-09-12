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Американский дипломат пригрозил России последствиями за давление на Украину через «Северный поток-2»

США и Германия готовы начать действовать против газопровода «Северный поток-2», если Россия будет использовать газ в качестве оружия. Об этом 12 сентября заявил американский дипломат Курт Волкер, передает «Главред Украина».

«Одно дело говорить, а другое — что-то делать. И мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — подчеркнул Волкер.

Напомним, 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о завершении «Северного потока-2».

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2 460 километров.

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Комментарии (11)

AndrewBarsik
Все страны, народы которых недовольны поведением США, могут сделать простые и очень эффективные шаги по подрыву их доминирования в мире:
1. Перестать использовать доллары в международных расчётах и держать резервы в более надёжной венесуэльской либо северокорейской валюте, или вообще перейти к бартеру в международных сделках (мы им корабль металла - они нам коробку айфонов);
2. Перестать использовать зловредное американское программное обеспечение. Несомненно любой компьютер и телефон будет работать на порядок лучше, если на него установить российскую операционную систему;
3. Перестать продавать в США стратегические товары (например титан, аллюминий), удобрения, топливо для АЭС и т.д. Ведь у нас совсем рядом есть более платёжеспособные покупатели (участники Евразийского Союза) на эти товары. Белоруссия, например.
Но если не сделать хотя бы эти три первых несложных очевидных шага, то любое высказывание недовольства поведением США ничем не отличается от пукания.
-4°
Газ, как оружие, емнип, начали использовать как раз немцы сто лет назад
Piter Russo
Вы им спг и поставляйте с 2024 года какие проблемы то? Наш же газ самый грязный по версии зеленского и некоторых представителей американского госдепа.
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