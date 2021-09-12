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Квартиру в Колпино мог поджечь живущий в ней мужчина. Перед приездом пожарных он выбрасывал мебель из окна

Полиция подозревает в поджоге квартиры в Колпино ее жильца

Квартира на улице Металлургов в Колпино загорелась неслучайно. Полиция подозревает в поджоге проживающего там 37-летнего мужчину.

Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, после тушения пожара накануне был задержан житель выгоревшей квартиры на Металлургов, 15. Перед приездом сотрудников МЧС он выбрасывал с 11-го этажа мебель и вещи, об этом рассказали очевидцы. Из-за возгорания пострадали ещё три соседних квартиры, поэтому мужчина был задержан, в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве и возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путём поджога.

О пожаре «Фонтанка» писала накануне. ГУ МЧС по Петербургу сообщало, что из чужого сгорел только балкон вышерасположенной квартиры.

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