Особенности национальной рыбалки. Военный возил знакомых на морские прогулки на буксире Тихоокеанского флота

Уголовное дело возбуждено в отношении военнослужащего, который использовал буксир для морских прогулок и рыбалки. Об этом 12 сентября сообщили в Главной военной прокуратуре.



Надзорному ведомству удалось выявить факт превышения должностных полномочий начальником вспомогательной службы Тихоокеанского флота.



«Установлено, что с мая 2019 г. по сентябрь 2020 г. он незаконно использовал в личных целях морской буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам. Подозреваемый со своими знакомыми и друзьями совершал на судне морские прогулки, организовывал рыбалку», — уточняется в сообщении.

