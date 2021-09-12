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Особенности национальной рыбалки. Военный возил знакомых на морские прогулки на буксире Тихоокеанского флота

Начальника вспомогательной службы Тихоокеанского флота заподозрили в рыбалке на военном буксире

Уголовное дело возбуждено в отношении военнослужащего, который использовал буксир для морских прогулок и рыбалки. Об этом 12 сентября сообщили в Главной военной прокуратуре.

Надзорному ведомству удалось выявить факт превышения должностных полномочий начальником вспомогательной службы Тихоокеанского флота.

«Установлено, что с мая 2019 г. по сентябрь 2020 г. он незаконно использовал в личных целях морской буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам. Подозреваемый со своими знакомыми и друзьями совершал на судне морские прогулки, организовывал рыбалку», — уточняется в сообщении.

Для заправки буксира военный использовал не водку, как в знаменитом фильме Александра Рогожкина, а дизельное топливо — причем израсходовал его на сумму не менее 1 млн рублей. Уголовное дело по материалам военной прокуратуры возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Комментарии (6)

karbofos
Государственной морской спасательной службе отдавать суда Газпрому на строительство газопровода можно.

МЧС отдавать вертолеты и спасательную технику миллионерам для их покатушек можно.

А тут несчастный буксир зажлобили.

"Дали пистолет - крутись как хочешь".
Батарейкин
А! То есть главе мчс можно летать на вертолёте встречать рассвет в заповеднике, а этому нельзя даже на лодке покататься за счёт средств налогоплательщиков?
sha_5e4d8c662c249
Что курить вредно предупреждают и размывают. В эротических сценах тоже порой зрение подводит. Почему не вывешивают предупреждение, что нельзя на рыбалку или баркас со дна? Про корову хотя бы намеки были.
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