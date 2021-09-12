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В квартире на Просвещения найдена задушенная девушка с пакетом на голове

Собственница квартиры на проспекте Просвещения, 43 сдала квартиру на сутки, а в итоге получила труп и внимание правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, накануне вечером в полицию позвонила девушка и рассказала, что пришла проверить квартиру друзей по их просьбе и наткнулась на мертвого человека.

Приехавшие на место сотрудники действительно увидели труп 27-летней уроженки Ростовской области с пакетом на голове и ремнем на шее. До своего дня рождения погибшая не дожила всего неделю.

Труп первым увидел 19-летний бывший муж собственницы квартиры, которую она сдала на сутки — с 9 по 10 сентября.

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Комментарии (12)

Piter Russo
А это не игры с удушением? А то находят голых задушенных весящих на дверях... привязанных на кроватях и т.д. с ремнями или веревками на шее..
Pilat
А что тут думать...это тот же самый мужчина, который попал в объектив камеры на Торфяной.
Преступления раскрыто.
Wowan
Торопился надеватель пакетов, даже не расчленил!
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