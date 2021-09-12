В квартире на Просвещения найдена задушенная девушка с пакетом на голове

Собственница квартиры на проспекте Просвещения, 43 сдала квартиру на сутки, а в итоге получила труп и внимание правоохранительных органов.



Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, накануне вечером в полицию позвонила девушка и рассказала, что пришла проверить квартиру друзей по их просьбе и наткнулась на мертвого человека.



Приехавшие на место сотрудники действительно увидели труп 27-летней уроженки Ростовской области с пакетом на голове и ремнем на шее. До своего дня рождения погибшая не дожила всего неделю.

