В Китае выявили новый очаг распространения коронавируса

Вот реально, я хоть и не антиваксер и привит и спутником, и пфайзером. Но как же уже достала эта пластинка с ковид. Ну заболели, ну изолировались или в больничку поехали - уже все все знают, что делать. Кто хотел повысить свои шансы выживаемости - привился, кто не хочет ну это право человека! Ну что дёргать то уже третий год скоро... дебилизм какой-то без конца