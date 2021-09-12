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В Китае выявили новый очаг распространения коронавируса

В восточной китайской провинции Фуцзянь выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом. Об этом 12 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

19 случаев заражения зафиксировано в городе Путянь, еще один — в городе Цюаньчжоу. Оба населенных пункта находятся в провинции Фуцзянь. Всего за сутки в стране выявили 46 новых заразившихся, из них 26 прибыли из-за границы.

Китайские власти ранее связывали новые случаи заражения с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции.

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Комментарии (6)

266197170
Китай - полтора миллиарда - 46 человек за сутки? Я правильно понял?
teodor
А как же лутучие мыши?))
terraquo2
Вот реально, я хоть и не антиваксер и привит и спутником, и пфайзером. Но как же уже достала эта пластинка с ковид. Ну заболели, ну изолировались или в больничку поехали - уже все все знают, что делать. Кто хотел повысить свои шансы выживаемости - привился, кто не хочет ну это право человека! Ну что дёргать то уже третий год скоро... дебилизм какой-то без конца
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