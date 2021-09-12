В Китае выявили новый очаг распространения коронавируса

В восточной китайской провинции Фуцзянь выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом. Об этом 12 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.
19 случаев заражения зафиксировано в городе Путянь, еще один — в городе Цюаньчжоу. Оба населенных пункта находятся в провинции Фуцзянь. Всего за сутки в стране выявили 46 новых заразившихся, из них 26 прибыли из-за границы.
Китайские власти ранее связывали новые случаи заражения с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции.