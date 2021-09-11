Как стало известно «Фонтанке», между Комендантским проспектом и дорогой в Каменку собрались порядка тысячи человек, около 150 машин красовались перед гостями, готовые начать жечь резину. Но все планы разрушили полицейские, которые окружили молодёжь и заставили ретироваться.
Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, администрация Приморского района была в курсе этой вечеринки под открытым небом. Только УГИБДД почему-то предупредить забыли, из-за чего полиция была, мягко говоря, раздражена.
«Фонтанка.ру»
По данным «Фонтанки», задерживать никого из участников сходки не стали. Организатором мероприятия, по информации нашего издания, был лидер общественного движения «Стрит Файтерс», 34-летний Максим Стацура.