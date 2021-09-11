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Давно тебя не было в уличных гонках. Полиция разогнала масштабную сходку стритрейсеров в Коломягах

Полиция разогнала масштабную сходку стритрейсеров в Петербурге

Масштабная сходка стритрейсеров в Приморском районе Петербурга собралась вечером 11 сентября благодаря районной администрации и разбежалась стараниями полиции.

Как стало известно «Фонтанке», между Комендантским проспектом и дорогой в Каменку собрались порядка тысячи человек, около 150 машин красовались перед гостями, готовые начать жечь резину. Но все планы разрушили полицейские, которые окружили молодёжь и заставили ретироваться.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, администрация Приморского района была в курсе этой вечеринки под открытым небом. Только УГИБДД почему-то предупредить забыли, из-за чего полиция была, мягко говоря, раздражена.

«Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», задерживать никого из участников сходки не стали. Организатором мероприятия, по информации нашего издания, был лидер общественного движения «Стрит Файтерс», 34-летний Максим Стацура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Редиска Здесь
Это разве Коломяги? В моем понимании, Коломяги - это деревня рядом с Удельным парком (от которой уже мало что осталось). Во всяком случае, в советское время, когда я жил недалеко от угла Парашютной и Коломяжского, мы называли Коломягами ту деревню, что была за Парашютной.
nuga
Штрафануть за нарушение ковидных правил. Все без масок,без кодов.
lamer
Почему они на фото выглядят как зомби? Малахольные какие-то.
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