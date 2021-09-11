Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Суббота началась для «Зенита» с хороших новостей. После плодотворных переговоров между РФС, УЕФА и бразильской федерацией футбола узники воли Клаудиньо с Малкомом получили официальное разрешение на участие в матчах против «Ахмата» и «Челси» в Лиге Чемпионов в грядущий вторник. Генеральный директор петербургского Александр Медведев отметил в интервью: «Удалось добиться главного — торжества спортивного принципа честной игры. Судьба футбольных матчей будет решаться на полях, а не в кабинетах».

Первые матчи после паузы на игры сборных — всегда лотерея. Невозможно предугадать, кто в каком состоянии вернуться в расположение клубов. В случае с «Зенитом» из стартового состава выпали сразу два игрока: Вячеслав Караваев получил небольшое повреждение; Деян Ловрен по словам представителей «Зенита», «устал». Поэтому в центре обороны вышел Дмитрий Чистяков, а справа — Алексей Сутормин (компанию им составили Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос). В воротах петербургского клуба состоялась кадровая революция: Михаил Кержаков остался в запасе, а в старте с листа вышел новичок клуба — Станислав Крицюк. Семак объяснил этот переворот тем, что времени нет, поэтому тренерский штаб вынужден изучать игровые возможности новичков в прямом эфире официальных матчей. Так же в старте матча 7 тура вышли Вендел, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Далер Кузяев в полузащите, Артем Дзюба впервые в новом сезоне с капитанской повязкой на плече и Сердар Азмун в атаке. У гостей с точки зрения отдела кадров стоит отметить отсутствие косовара Бернарда Бериши — травма. В запасе у «Ахмата» в который раз присутствовал Абубакар Кадыров — племянник президента Чеченской республики.



Клаудиньо и Малком в итоге остались на скамейке: Семак объяснил это решение тем, что до конца было непонятно, разрешат ли бразильцам выйти на поле в субботу, и команда готовилась играть без них. Замену Михаила Кержакова на Крицюка специалисты истрактовали следующим образом: у «Ахмата» под руководством Андрея Талалаева традиционно высокий прессингующий блок, и в таком случае на первый план выходит умение вратаря играть ногами и делать длинные передачи. Авторы телеграмм канала «СБГ аналитика» отметили, что на вратарской разминке Крицюк раз за разом далеко выносил мяч практически в одну и ту же точку.

Счет в матче открыли быстро: на 9 минуте Дзюба здорово добрался до лицевой линии, покатил назад в пустую зону, и Вендел в касание четко от штанги закатил свой второй гол в сезоне. Следующий был забит на 33 минуте: Сантос прошел троих защитников «Ахмата» и Ерохин исполнил свой очередной гол в касание (! - на этот раз — левой ногой в ближний угол) — седьмой в чемпионате страны. В конце первого тайма Дзюба мог забивать в одно касание (! - опять), но вратарь гостей Виталий Гудиев в прыжке пантеры перевел мяч на угловой.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На второй тайм «Зенит» вышел без подсевшего после игр сборной Кузяева: Семак, видимо, отреагировав на два опасных фола полузащитника, отправил в матч бразильца Малкома. В перерыве в раздевалке «Ахмата» явно состоялся разговор на повышенных. Гости вышли на поле заряженными, вспомнили о прессинге и придвинули «Зенит» к собственной штрафной. После ряда угловых у ворот Крицюка хозяева потеряли мяч и новичок «Зенита» пропустил свой первый раз за новый клуб. Нападающий грозненского клуба Конате из Буркина-Фасо здорово открылся за спины центральным защитникам и забил свой третий гол за свою новую команду. Семак ответил заменами: вместо Азмуна, тоже наигравшегося за сборную, на поле вышел еще один бразилец Клаудиньо; вместо Мостового — Кирилл Кравцов. Логика понятна: с одной стороны - освежить линию атаки, с другой — насытить центр поля.

На 61 минуте вратарь Гудиев опять стал героем эпизода: Малком четко зарядил под перекладину, голкипер перевел удар на угловой. Буквально через пару минут после мощного прохода Дзюбы Малком снова не забил — пробил во вратаря. На парад сейвов Гудиева из ложи для почетных гостей внимательно смотрел член тренерского штаба сборной России Николай Писарев. На 66 минуте «Зенит» оформил контратаку и выход 3 в 2: удар Дзюбы в ближний угол опять-таки отбил Гудиев.



На 70 минуте один из антигероев минувшего чемпионата Европы Олег Семенов откровенно уронил Малкома в своей штрафной. Главный арбитр матча Евгений Кукуляк пенальти не поставил (как и в первом тайме после игры рукой одного из футболистов «Ахмата»), а Венделу, который прибежал доказывать свою бразильскую правду, показал желтую карточку за разговоры. Ответственные за ВАР арбитры промолчали.

На 78 минуте «Зенит» был вынужден оформить экстренную замену: Данил Круговой отправился на поле прямо со скамейки, не из разминочной зоны (вместо Ерохина - неожиданно на правый фланг). Параллельно врачи проверяли состояние Крицюка: на выходе голкипер неудачно приземлился на голеностоп. Кержаков даже привстал на скамейке, но новичок смог продолжить матч.

С выходом Кругового, который долго не мог разобраться, на какой позиции ему играть, «Зенит» перестроился на игру в трех защитников: Сутормин стал играть правого центрального, а Данил занял правую бровку. На 83 минуте «Зенит» все-таки забил третий гол: классическая диагональ Ракицкого на Малкома, отыгрыш с Дзюбой и удар бразильца в дальний угол. До финального свистка счет не изменился: у петербургского клуба 17 очков после 7 туров. Абубакар Кадыров так и остался в запасе. Извините.



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»