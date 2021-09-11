Жители Хабаровска 11 сентября сняли на видео гигантский смерч, пронесшийся над Амуром.
Смерч и град принёс циклон в Хабаровский край— Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) September 11, 2021
Необычное атмосферное явление наблюдали сегодня сотни жителей Хабаровска. Над городом под вечер поднялся атмосферный вихрь, которым многим напомнил смерч или торнадо. Как сообщает «Хабаровский край сегодня», пользователи социальны... pic.twitter.com/NOpXC0sDRc
Очевидцы обсуждают в социальных сетях атмосферное явление, отмечая, что оно является редким для региона. По словам пользователей, после смерча пошел сильный ливень, а в Хабаровском крае выпал град. В региональном МЧС подчеркнули, что ни смерчи, ни град к каким-либо серьёзным разрушениям или другим негативным последствиям не привели.
⚡у нас в городе смерч был— 🍁Латиди🍁| запой🍻 (@latidik) September 11, 2021
(Хабаровск) pic.twitter.com/2jj3wJFHec
афигеть, у нас смерч был... pic.twitter.com/tlB13iy7gG— ĊøøkᎥé | Namjoon Day 🍃 (@diadialey) September 11, 2021