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Над Амуром пронесся смерч. Хабаровчане выкладывают видео с редким явлением

Хабаровчане засняли смерч над Амуром

Жители Хабаровска 11 сентября сняли на видео гигантский смерч, пронесшийся над Амуром.

Очевидцы обсуждают в социальных сетях атмосферное явление, отмечая, что оно является редким для региона. По словам пользователей, после смерча пошел сильный ливень, а в Хабаровском крае выпал град. В региональном МЧС подчеркнули, что ни смерчи, ни град к каким-либо серьёзным разрушениям или другим негативным последствиям не привели.

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