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В Колпино загорелся балкон жилого дома, огонь ползёт вверх

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу тушат пожар в Колпинском районе днём 11 сентября. Как сообщает пресс-служба ведомства, поступил сигнал о возгорании в доме 15 по улице Металлургов.

«Дом жилой, 14-этажный, 30х30 метров. Происходит горение балкона на 11-м этаже, угроза распространения на 12-й этаж», — рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.

Сведения о пострадавших не поступали. Очевидцы сообщают об эвакуации жильцов.

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