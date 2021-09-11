«Дом жилой, 14-этажный, 30х30 метров. Происходит горение балкона на 11-м этаже, угроза распространения на 12-й этаж», — рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.
Сведения о пострадавших не поступали. Очевидцы сообщают об эвакуации жильцов.
В Колпино загорелся балкон жилого дома, огонь ползёт вверх
Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу тушат пожар в Колпинском районе днём 11 сентября. Как сообщает пресс-служба ведомства, поступил сигнал о возгорании в доме 15 по улице Металлургов.
«Дом жилой, 14-этажный, 30х30 метров. Происходит горение балкона на 11-м этаже, угроза распространения на 12-й этаж», — рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.
Сведения о пострадавших не поступали. Очевидцы сообщают об эвакуации жильцов.
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