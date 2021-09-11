Свидетелем дорожной разборки в Выборгском районе стал подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». На пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели 11 сентября двое не поделили полосу, в итоге водитель «Шкоды Рапид» пустил в ход руки и ноги.



Судя по опубликованным кадрам, «Фольксваген Пассат», вероятно, не пропустил «Шкоду» в среднюю полосу. С точностью утверждать нельзя, так как начала конфликта мы не видим. Разъярённый водитель второго автомобиля выбежал на дорогу и начал дергать дверь «Пассата», владелец которого быстро перебрался на пассажирское сиденье. Тогда агрессор начал бить руками и ногами по машине, после чего выехал в среднюю полосу и скрылся. Водитель «Фольксвагена» остался стоять на месте, видимо, отходя от случившегося.