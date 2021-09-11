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На Светлановском проспекте двое не поделили полосу. Водитель «Шкоды» превратился в Халка

Дракой закончился дорожный конфликт в Выборгском районе Петербурга

Свидетелем дорожной разборки в Выборгском районе стал подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». На пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели 11 сентября двое не поделили полосу, в итоге водитель «Шкоды Рапид» пустил в ход руки и ноги.

Судя по опубликованным кадрам, «Фольксваген Пассат», вероятно, не пропустил «Шкоду» в среднюю полосу. С точностью утверждать нельзя, так как начала конфликта мы не видим. Разъярённый водитель второго автомобиля выбежал на дорогу и начал дергать дверь «Пассата», владелец которого быстро перебрался на пассажирское сиденье. Тогда агрессор начал бить руками и ногами по машине, после чего выехал в среднюю полосу и скрылся. Водитель «Фольксвагена» остался стоять на месте, видимо, отходя от случившегося.

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Комментарии (3)

266181459
Были же люди, как люди и вдруг все сразу стали кретины, парадокс. (с)
roma.sh82
почему это биомасса управляет источником повышенной опасности и ставит под угрозу здоровье и жизнь других участников дорожного движения?
Antuan Rokanten
Половина города неадекватов. Это вы еще женщину в метро не видели сегодня. Да, приходится постоянно ожидать атаку.
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