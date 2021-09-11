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Под Челябинском задержан подозреваемый в убийстве восьмимесячной девочки

В Уйском районе Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве восьмимесячной девочки. Об этом 11 сентября сообщили в Следственном комитете по региону.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили накануне днем в одном из частных домов в Уйском районе. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами следственного управления по Челябинской области, сотрудниками регионального управления МВД России был задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления», — говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому.

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Комментарии (1)

07A
Как такое чудовище будет жить? Он будет есть, читать книги, а я буду оплачивать жизнь существа, которое хотел бы убить!
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