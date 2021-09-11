Под Челябинском задержан подозреваемый в убийстве восьмимесячной девочки

В Уйском районе Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве восьмимесячной девочки. Об этом 11 сентября сообщили в Следственном комитете по региону.



Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили накануне днем в одном из частных домов в Уйском районе. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).



«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами следственного управления по Челябинской области, сотрудниками регионального управления МВД России был задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления», — говорится в сообщении СК.

