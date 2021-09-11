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Новичок «Зенита» Крицюк будет защищать ворота в матче с «Ахматом»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата РПЛ. Встреча пройдёт в Петербурге 11 сентября.

С первых минут «Зенит» появится на поле в следующем составе: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Деян Ловрен, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Малком, Клаудиньо, Даниил Кузнецов.

Матч начнется в 16:30. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». «Зенит» после шести туров занимает первое место с 14 очками. «Ахмат» идёт на восьмой строчке с 9 очками.

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