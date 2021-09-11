Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской правительственной газеты за шуточную статью о взятках

Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты» из-за публикации «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Об этом на своей странице в Facebook 11 сентября написал главный редактор издания Дмитрий Полянин.
«Сайт заблокирован. Сетевое СМИ с аудиторией один миллион читателей в месяц на период завершения избирательной кампании в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области лишено возможности информирования граждан», — сообщил он.
Через несколько часов он написал, что сайт «Областной газеты» разблокировали благодаря общественному резонансу.
Поводом для блокировки стал материал «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли», опубликованный в 2017 году. По словам Полянина, это была перепечатка bp сатирического журнала «Красная бурда».
В 2018 году суд в Саратовской области признал этот материал запрещенным, но позднее суд в Екатеринбурге, куда пожаловалась «Областная газета», снял запрет на публикацию.
По словам Полянина, он намерен добиваться проверки по поводу блокировки. «Безымянные должностные лица должны быть установлены. Их действия могут быть квалифицированы по ст. 144 УК РФ («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — добавляет он.
Отметим, учредителями «Областной газеты» являются губернатор Свердловской области и региональное законодательное собрание.