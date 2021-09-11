Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской правительственной газеты за шуточную статью о взятках

Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты» из-за публикации «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Об этом на своей странице в Facebook 11 сентября написал главный редактор издания Дмитрий Полянин.



«Сайт заблокирован. Сетевое СМИ с аудиторией один миллион читателей в месяц на период завершения избирательной кампании в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области лишено возможности информирования граждан», — сообщил он.



Через несколько часов он написал, что сайт «Областной газеты» разблокировали благодаря общественному резонансу.

