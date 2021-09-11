«Дружба дружбой, а полтора метра врозь». Петербургские лингвисты представили словарь ковидных «антипословиц»

Валерий Мокиенко уточнил, что антипословицы — реакция людей на потрясение. Такие краткие изречения чаще всего носят юмористический или иронический характер. Источниками для исследования стали интернет-СМИ и публикации в блогах — онлайн-коммуникация во время пандемии лучше всего отразила изменения языка.

«Важно понимать, что никакие ковидные пословицы просто так не появляются: они рождаются по моделям уже известных нам пословиц, используют их смысл, находя в нем объект для шуток или опровержения вечной мудрости. Антипословицы потому и вызывают смех, что каждый носитель языка знает первоисточник и сравнивает шутливый вариант с ним. Можно сказать, что такие антипословицы — это картина ковидного мира в зеркале русского языка», — пояснил Мокиенко.



В качестве примеров антипословиц приводятся следующие высказывания: Одна голова хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга (одна голова хорошо, а две — лучше); дружба дружбой, а полтора метра врозь (дружба дружбой, а служба службой); по маске встречают, по температуре провожают (по одежке встречают, по уму провожают); один в поле не болен (один в поле не воин); не имей сто рублей, а имей антисептик (не имей сто рублей, а имей сто друзей).

