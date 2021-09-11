Премьера в МДТ– Театре Европы: «Город Эн» Бориса Павловича

Режиссер Борис Павлович для своего дебюта на Камерной сцене МДТ выбрал роман Леонида Добычина — писателя не слишком известного, несправедливо оказавшегося в тени своих более знаменитых коллег по цеху, а время спустя — и в забвении. Работа над главным текстом заняла у Добычина почти 10 лет, а закончилась коллективной травлей и уходом из жизни в 1936 году. По форме «Город Эн» — роман воспитания, юный главный герой которого документирует мало-мальски интересные события, случающиеся в его заштатном городке. По стилю — новаторское модернистское письмо. В ходе повествования сквозь события частной жизни начинают просвечивать, проступать события большой истории: от рождения кинематографа до начала Первой мировой войны.

Художник Ольга Павлович развернет на Камерной сцене единое пространство старой гостиной, в которой актеры и зрители будут находиться без разделения на зал и игровое пространство. Световую партитуру сочиняет художник по свету Стас Свистунович. А композитор Роман Столяр создал тонкую партитуру духовых инструментов и голосов, которая позволит расслышать специфическое звучание добычинского текста.



В ролях заняты: Сергей Власов, Артур Козин, Уршула Малка, Надежда Некрасова, Ирина Тычинина, Иван Чепура и Евгений Шолков.

Начало в 19:30.



16+



Наталия Эфендиева

