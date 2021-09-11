Авария на теплосетях оборвала маршрут 10-го троллейбуса в Петербурге. Он идет только до проспекта Бакунина

Движение троллейбусного маршрута № 10 временно изменено из-за устранения аварии на теплосети. Как сообщили 11 сентября в «Организаторе перевозок», от начального пункта «Улица Кораблестроителей» они будут ходить только до проспекта Бакунина, а затем возвращаться по нему на Невский проспект для обратного маршрута.



Движение ограничили в целях безопасности на время ремонтных работ на Мытнинской улице, дом 3, где был обнаружен дефект теплосети, пояснили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Ремонт продлится с 12:00 11 сентября до 10:00 13 сентября. Горячую воду жителям соседних домов отключать не будут.

