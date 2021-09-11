Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике и продолжит сохранять в будущем. Об этом 11 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград призерам Олимпиады в Токио.



«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены. Оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», — сказал Путин на вручении госнаград олимпийцам в Кремле.