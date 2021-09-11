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«Было, есть и будет». Путин высказался о лидерстве России в художественной гимнастике

Путин заявил, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике

Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике и продолжит сохранять в будущем. Об этом 11 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград призерам Олимпиады в Токио.

«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены. Оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», — сказал Путин на вручении госнаград олимпийцам в Кремле.

На Играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, которая получила за четыре вида 107,800 балла. Второе место заняла россиянка Дина Аверина (107,650), третьей стала белоруска Алина Горносько (102,700), еще одна представительница России, Арина Аверина, — четвертой (102,100). Судейство вызвало скандал, поскольку Ашрам допустила серьезную ошибку в одном из упражнений — уронила ленту. Россия оспаривает итоги Олимпиады.

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Комментарии (13)

AlBerkut
А как же лидерство в части продукции 'Союзмультфильма'? 🤔
Mikkä Karhunen
чего гимнасту не верить,забыли дополнить ,что даже не Путин ,а единая Россия помогла этому,вон как Шойгу прыгал на брусьях вместе с лавровым
nuga
Физкультурник номер 1.Пиарится.
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