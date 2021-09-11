Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике и продолжит сохранять в будущем. Об этом 11 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград призерам Олимпиады в Токио.
«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены. Оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», — сказал Путин на вручении госнаград олимпийцам в Кремле.
Путин высказался о лидерстве России в художественной гимнастике: для нас оно сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены. pic.twitter.com/hyB8pCZd76— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 11, 2021
На Играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, которая получила за четыре вида 107,800 балла. Второе место заняла россиянка Дина Аверина (107,650), третьей стала белоруска Алина Горносько (102,700), еще одна представительница России, Арина Аверина, — четвертой (102,100). Судейство вызвало скандал, поскольку Ашрам допустила серьезную ошибку в одном из упражнений — уронила ленту. Россия оспаривает итоги Олимпиады.