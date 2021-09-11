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Спустя 16 лет полиция нашла того, кто мог сбросить в канализацию забитого трубой петербуржца

Полиция Приморского района Петербурга раскрыла преступление, совершенное 16 лет назад. Безымянный скелет в канализационном коллекторе на Поклонногорской обзавёлся историей.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, накануне на Туристской улице опергруппа задержала 45-летнего уроженца Псковской области, судимого за убийство в 2006 году, а в 2015-м — за кражу. По данным полиции, именно он причастен к смерти мужчины, скелетированные останки которого нашли в канализационном коллекторе летом 2006 года.

Следователям удалось установить, что в феврале 2005 года задержанный выпивал с малознакомым Владимиром в квартире на Поклонногорской. Как водится, в какой-то момент между мужчинами разгорелся конфликт. В итоге Владимир получил от собутыльника обрезком железной трубы по голове и скончался. Чтобы скрыть следы преступления, уроженец Псковской области сбросил труп в канализационный колодец.

В данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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Комментарии (9)

SNOW
Чем старше останки и больше срок давности, тем быстрее местные полицейские раскрывают преступления. 1-2 дня максимум.
261782811
Может найдут кто Сталина отравил . А то на Берию показывают но сомнительно это .
igorsaltikoff
Сюжет для "Текст 2"?
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