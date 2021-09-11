Спустя 16 лет полиция нашла того, кто мог сбросить в канализацию забитого трубой петербуржца

Полиция Приморского района Петербурга раскрыла преступление, совершенное 16 лет назад. Безымянный скелет в канализационном коллекторе на Поклонногорской обзавёлся историей.
Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, накануне на Туристской улице опергруппа задержала 45-летнего уроженца Псковской области, судимого за убийство в 2006 году, а в 2015-м — за кражу. По данным полиции, именно он причастен к смерти мужчины, скелетированные останки которого нашли в канализационном коллекторе летом 2006 года.
Следователям удалось установить, что в феврале 2005 года задержанный выпивал с малознакомым Владимиром в квартире на Поклонногорской. Как водится, в какой-то момент между мужчинами разгорелся конфликт. В итоге Владимир получил от собутыльника обрезком железной трубы по голове и скончался. Чтобы скрыть следы преступления, уроженец Псковской области сбросил труп в канализационный колодец.
В данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания.