Как рассказывают очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП», мойщики тротуара вместе с асфальтом от души поливали из шланга прохожих. Уборка происходила около 22:20 10 сентября, когда на главной магистрали города было полно пешеходов. Акцент работников коммунальной службы выдавал в них приезжих. Автор видео не исключил, что они были не вполне трезвы.
В комитете по благоустройству сообщили, что уборку тротуаров осуществляло его подведомственное учреждение ГУДП «Центр». В организации сообщили, что попавшие на видео работники — это представители компании-подрядчика, но согласились, что поведение работников было «вызывающим». «Будет проведено служебное расследование и применены дисциплинарные меры в отношении работников, попавших на видео. Приносим извинения от лица компании всем тем, чья одежда вчера могла пострадать от действий «ручников», — сказали в ГУДП «Центр».
В пресс-службе предприятия отметили, что уборка Невского проспекта всегда сопряжена с трудностями из-за большого трафика, который не снижается даже в вечернее и ночное время. «Несмотря на наши предупреждения и установленные знаки, пешеходы зачастую игнорируют проведение уборки улично-дорожной сети и не меняют своего маршрута», — подчеркнули в ГУДП «Центр».