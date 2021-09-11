FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
17
Печать

Гуляющим по Невскому проспекту устроили водные процедуры. Мойщики улиц обливали их из шланга вместо тротуаров

Мойщики улиц на Невском проспекте в Петербурге обливали прохожих

Работники подрядчика ГУДП «Центр», ответственного за уборку улиц в центре Петербурга, решили добавить необычных впечатлений горожанам и туристам, гулявшим по Невскому проспекту.

Как рассказывают очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП», мойщики тротуара вместе с асфальтом от души поливали из шланга прохожих. Уборка происходила около 22:20 10 сентября, когда на главной магистрали города было полно пешеходов. Акцент работников коммунальной службы выдавал в них приезжих. Автор видео не исключил, что они были не вполне трезвы.

В комитете по благоустройству сообщили, что уборку тротуаров осуществляло его подведомственное учреждение ГУДП «Центр». В организации сообщили, что попавшие на видео работники — это представители компании-подрядчика, но согласились, что поведение работников было «вызывающим». «Будет проведено служебное расследование и применены дисциплинарные меры в отношении работников, попавших на видео. Приносим извинения от лица компании всем тем, чья одежда вчера могла пострадать от действий «ручников», — сказали в ГУДП «Центр».

В пресс-службе предприятия отметили, что уборка Невского проспекта всегда сопряжена с трудностями из-за большого трафика, который не снижается даже в вечернее и ночное время. «Несмотря на наши предупреждения и установленные знаки, пешеходы зачастую игнорируют проведение уборки улично-дорожной сети и не меняют своего маршрута», — подчеркнули в ГУДП «Центр».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

pila_grigoryeva
когда же выгонят этих мигрантов которых акцент выдает?
видимо не при этой власти
cupuyca
Ночью нельзя проводить мытьё улиц?!
Александр Удалов
«Несмотря на наши предупреждения и установленные знаки, пешеходы зачастую игнорируют проведение уборки улично-дорожной сети и не меняют своего маршрута». Поясните, о каких знаках идет речь?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний