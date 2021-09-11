В Иркутской области задержали двух подозреваемых в покушении на убийство шестилетней девочки. Об этом 11 сентября сообщили в Следственном комитете по региону.



Инцидент произошел утром 7 сентября: злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную машину на стоянке в рабочем поселке Маркова. В салоне автомобиля находилась шестилетняя девочка. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

