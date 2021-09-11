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Следователи показали задержание подозреваемых в покушении на убийство шестилетней девочки, которую подожгли в машине

В Иркутской области задержали двух подозреваемых в покушении на убийство шестилетней девочки. Об этом 11 сентября сообщили в Следственном комитете по региону.

Инцидент произошел утром 7 сентября: злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную машину на стоянке в рабочем поселке Маркова. В салоне автомобиля находилась шестилетняя девочка. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

10 сентября на дороге за рулем автомобиля задержали Ирину Маценко, после чего установили адрес квартиры в Иркутске, где находился Дмитрий Маценко. При обыске следователи нашли ценные вещи и крупную сумму денег. «Не исключено, что подозреваемые планировали скрыться от органов следствия. В настоящее время они задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

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Комментарии (5)

Владислав М
А было ли покушение на убийство? Вполне вероятно, что поджигатель хотел просто спалить машину, а девочку в салоне просто не заметил. Тогда это уже совсем другая статья.
лексус
Что у людей в голове, вам можно вообще ребёнку сделать больно. Что удивительно, давно заметил, что две страны которые претендуют на ведущие роли в мире, а это мы и США, в этих странах больше всего живёт маньяков, педофилов и прочий нечисти, конечно в любой стране есть такие, но у нас и америкосов, прям лидеры по дебелизму и жестокости.
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