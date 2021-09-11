В Иркутской области задержали двух подозреваемых в покушении на убийство шестилетней девочки. Об этом 11 сентября сообщили в Следственном комитете по региону.
Инцидент произошел утром 7 сентября: злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную машину на стоянке в рабочем поселке Маркова. В салоне автомобиля находилась шестилетняя девочка. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).
10 сентября на дороге за рулем автомобиля задержали Ирину Маценко, после чего установили адрес квартиры в Иркутске, где находился Дмитрий Маценко. При обыске следователи нашли ценные вещи и крупную сумму денег. «Не исключено, что подозреваемые планировали скрыться от органов следствия. В настоящее время они задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.