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В Петербурге на Автогенной горит автосервис, пожару присвоен повышенный номер сложности

Сотрудники МЧС тушат пожар в Невском районе Петербурга 11 сентября. Как рассказали в пресс-службе экстренного ведомства, сигнал о возгорании на Автогенной, 13 поступил в 10.57.

На месте было установлено, что горит здание автосервиса, площадь, охваченная огнём, составляет 100 квадратных метров.

В 11:14 ранг пожара был повышен до № 1-Бис. Сведения о пострадавших не поступали.

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