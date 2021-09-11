На месте было установлено, что горит здание автосервиса, площадь, охваченная огнём, составляет 100 квадратных метров.
В 11:14 ранг пожара был повышен до № 1-Бис. Сведения о пострадавших не поступали.
В Петербурге на Автогенной горит автосервис, пожару присвоен повышенный номер сложности
Сотрудники МЧС тушат пожар в Невском районе Петербурга 11 сентября. Как рассказали в пресс-службе экстренного ведомства, сигнал о возгорании на Автогенной, 13 поступил в 10.57.
На месте было установлено, что горит здание автосервиса, площадь, охваченная огнём, составляет 100 квадратных метров.
В 11:14 ранг пожара был повышен до № 1-Бис. Сведения о пострадавших не поступали.
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