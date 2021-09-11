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Скрывшийся с места смертельного ДТП петербуржец задержан в Ленобласти

Предполагаемый виновник смертельной аварии в Приозерском районе Ленобласти задержан. Об этом 11 сентября сообщили в ГУ МВД по региону.

Полиция задержала 57-летнего петербуржца накануне вечером на въезде в коттеджный поселок «Ромашкинские усадьбы». Ранее на седьмом километре трассы Саперное — Джатиево — Мельниково нашли тело 61-летнего жителя поселка Ромашки. По предварительной информации, мужчина скончался в результате ДТП, а водитель скрылся с места аварии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ, «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Подозреваемый изолирован на двое суток. Как пишет 47news, еще в 2004 году мужчину привлекали к ответственности по делу о незаконной рубке леса.

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