На Варшавской сосед пошёл на соседа. Против кулаков применили пистолет

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, конфликт между двумя мужчинами во дворе дома 39/2 на Варшавской произошёл вечером в четверг. В полицию об инциденте заявила женщина, ставшая свидетельницей «дуэли».



Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застали выпившего 51-летнего мужчину с двумя непроникающими ранениями груди и предплечья. Перед госпитализацией он пояснил, что в него выстрелил знакомый из соседнего дома.



Был опрошен 35-летний житель дома 45 по Варшавской. Он пояснил, что малознакомый мужчина начал избивать его. Чтобы защититься, стрелок достал свой «Лидер» и несколько раз выстрелил в сторону агрессора. Позднее мужчина также был госпитализирован с переломом плеча. На нападавшего он написал заявление в полицию и попросил возбудить уголовное дело.

