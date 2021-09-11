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На Варшавской сосед пошёл на соседа. Против кулаков применили пистолет

В Петербурге на Варшавской драка во дворе дома закончилась стрельбой

В Московском районе Петербурга соседская драка завершилась стрельбой из травматического пистолета. Стрелок написал заявление на обидчика.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, конфликт между двумя мужчинами во дворе дома 39/2 на Варшавской произошёл вечером в четверг. В полицию об инциденте заявила женщина, ставшая свидетельницей «дуэли».

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застали выпившего 51-летнего мужчину с двумя непроникающими ранениями груди и предплечья. Перед госпитализацией он пояснил, что в него выстрелил знакомый из соседнего дома.

Был опрошен 35-летний житель дома 45 по Варшавской. Он пояснил, что малознакомый мужчина начал избивать его. Чтобы защититься, стрелок достал свой «Лидер» и несколько раз выстрелил в сторону агрессора. Позднее мужчина также был госпитализирован с переломом плеча. На нападавшего он написал заявление в полицию и попросил возбудить уголовное дело.

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