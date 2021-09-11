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В Петербурге молодожены отказались от подарков, попросив гостей отдать деньги на благотворительность

В Петербурге молодожены отказались от подарков на свадьбу. Они попросили гостей перевести деньги в любой благотворительный фонд, который они выберут. Гости выбрали «Ночлежку», отправив в организацию почти 190 тысяч рублей.

О нетипичной истории рассказали в соцсетях сотрудники «Ночлежки», организации, которая помогает людям, оставшимся без крыши над головой. Петербуржцы Павел и Наташа, рассылая приглашения на свою свадьбу, написали, что не хотят подарков и цветов, и попросили перевести деньги в благотворительный фонд по желанию гостя. Друзья молодоженов решили не распыляться, а скинуться и сделать одно общее пожертвование.

Выбирать благотворительную организацию, по словам друзей молодых, долго выбирать не пришлось. «Вспомнили историю, как зимой ребята не выгоняли бездомных людей, которые жили у них под дверью, и ещё, что Наташа давно подписана на «Ночлежку», а Паша участвовал в «Экспресс-помощи». Так мы определились, кому отправим деньги», — рассказала близкая подруга пары.

В общей сложности гости перевели 187 221 рубль. В «Ночлежке» отметили, что этих денег хватит, чтобы в течение двух недель поддерживать работу «Ночного приюта», где каждую ночь сорок человек находят безопасный ночлег.

«Потеря дома не должна быть приговором на смерть в нищете на улице. Именно «Ночлежка» делает всё для того, чтобы дать тем, кто попал в беду, шанс вернуть себе право на жизнь и безопасность. Ужасно смотреть на людей в беде и не знать, как помочь. Поэтому мы поддерживаем «Ночлежку» — они знают и помогают», — сказала Наташа.

Поддержать «Ночлежку», которая уже более 30 лет оказывает помощь бездомным людям, можно на официальном сайте благотворительной организации.

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Комментарии (14)

Cveta
Какая то показуха, молодые если им так хотелось , могли принять подарки и перевести потом сами, куда сочли необходимым. А так одно другому не мешает и подарки принимать , и заниматься благотворительностью. Свадьба это все таки свадьба)
SU LUX INN
покуда есть на свете Дураки, донатом жить нам, стало Быть, с руки
лексус
Саввочка морозов, я конечно понимаю что твой бред расчитан на людей от 60 и старше, желательно слепых и глухих, но ваш любимый ВВП, с его шефом которому он чемодан носил и придумали эти реформы, они всё акционировали и преватизировали и Навальный тогда в школу ходил, на него не свалить, так что опять только пустые слова, как мощная экономика, рабочие места, перегнать Португалию, не поднимать пенсионный возраст и ещё миллиард обещаний.
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