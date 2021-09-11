В Петербурге молодожены отказались от подарков, попросив гостей отдать деньги на благотворительность

О нетипичной истории рассказали в соцсетях сотрудники «Ночлежки», организации, которая помогает людям, оставшимся без крыши над головой. Петербуржцы Павел и Наташа, рассылая приглашения на свою свадьбу, написали, что не хотят подарков и цветов, и попросили перевести деньги в благотворительный фонд по желанию гостя. Друзья молодоженов решили не распыляться, а скинуться и сделать одно общее пожертвование.

В Петербурге молодожены отказались от подарков на свадьбу. Они попросили гостей перевести деньги в любой благотворительный фонд, который они выберут. Гости выбрали «Ночлежку», отправив в организацию почти 190 тысяч рублей.

Выбирать благотворительную организацию, по словам друзей молодых, долго выбирать не пришлось. «Вспомнили историю, как зимой ребята не выгоняли бездомных людей, которые жили у них под дверью, и ещё, что Наташа давно подписана на «Ночлежку», а Паша участвовал в «Экспресс-помощи». Так мы определились, кому отправим деньги», — рассказала близкая подруга пары.



В общей сложности гости перевели 187 221 рубль. В «Ночлежке» отметили, что этих денег хватит, чтобы в течение двух недель поддерживать работу «Ночного приюта», где каждую ночь сорок человек находят безопасный ночлег.



«Потеря дома не должна быть приговором на смерть в нищете на улице. Именно «Ночлежка» делает всё для того, чтобы дать тем, кто попал в беду, шанс вернуть себе право на жизнь и безопасность. Ужасно смотреть на людей в беде и не знать, как помочь. Поэтому мы поддерживаем «Ночлежку» — они знают и помогают», — сказала Наташа.



Поддержать «Ночлежку», которая уже более 30 лет оказывает помощь бездомным людям, можно на официальном сайте благотворительной организации.

