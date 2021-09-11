Фото и видео последствий ДТП появились в соцсетях. На кадрах видно, что перекресток проспектов Культуры и Луначарского превратился в настоящее поле боя. Два подбитых автомобиля, один из которых с «шашечками», сломанный забор и герой ночи — каршеринг. По словам очевидцев, в машине были двое. Из салона разъяренным водителям и пешеходам их пришлось буквально выбивать. Свидетели утверждают, что водитель был пьян.
Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, обстоятельства аварии устанавливаются, в больницу с травмами средней степени тяжести обратились мужчины 25, 29 и 49 лет.