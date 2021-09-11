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Два товарища на каршеринге удирали от полиции в Петербурге. Итог погони — минус забор и три машины

Полицейская погоня в Петербурге превратилась в краш-тест каршеринга

Полицейская погоня в Выборгском районе Петербурга превратилась в краш-тест каршеринга ночью 11 сентября. Инспекторы гнались за арендованным автомобилем, требовали остановки через громкоговоритель, но водителя и штурмана остановил только забор.

Фото и видео последствий ДТП появились в соцсетях. На кадрах видно, что перекресток проспектов Культуры и Луначарского превратился в настоящее поле боя. Два подбитых автомобиля, один из которых с «шашечками», сломанный забор и герой ночи — каршеринг. По словам очевидцев, в машине были двое. Из салона разъяренным водителям и пешеходам их пришлось буквально выбивать. Свидетели утверждают, что водитель был пьян.

.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, обстоятельства аварии устанавливаются, в больницу с травмами средней степени тяжести обратились мужчины 25, 29 и 49 лет.

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Комментарии (9)

кудаужнам
Пора запретить пьяных уродов за рулём, года на три, за забором.
Steam
"Чудно время провели"(с)
MyAdmiral Kruzenshtern
Ну а пойманных с "левым" аккаунтом - не по административке пускать "управление авто без прав", а по уголовке "угон", тогда быстро все тиктокеры-любители чужих аккаунтов сольются. А то 50 тыс. штраф и все. В зону, кайлом махать пару-тройку лет, тогда все станет спокойно.
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