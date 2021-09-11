На федеральной трассе «Псков» в Лужском районе Ленобласти утром 11 сентября произошло серьезное ДТП. Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, в результате столкновения двух легковушек один человек погиб, еще трое пострадали.



По предварительной информации, авария произошла около 5:30 на 125-м километре трассы Р-23 «Псков». Лоб в лоб столкнулись «Дэу Нексия» и «Субару». Водители и пассажиры были зажаты в салонах. Спасатели при помощи гидравлического инструмента достали из машин четверых. Водитель «Дэу» от полученных травм скончался на месте.