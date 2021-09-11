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Под Лугой после ДТП из машин вырезали четверых

На федеральной трассе «Псков» в Лужском районе Ленобласти утром 11 сентября произошло серьезное ДТП. Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, в результате столкновения двух легковушек один человек погиб, еще трое пострадали.

По предварительной информации, авария произошла около 5:30 на 125-м километре трассы Р-23 «Псков». Лоб в лоб столкнулись «Дэу Нексия» и «Субару». Водители и пассажиры были зажаты в салонах. Спасатели при помощи гидравлического инструмента достали из машин четверых. Водитель «Дэу» от полученных травм скончался на месте.

В устранении последствий аварии принимали участи 8 сотрудников МЧС и две единицы техники. Инспекторы ГИБДД устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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