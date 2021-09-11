Чтобы мир зазвучал. Пятилетнему Семёну нужна помощь

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по бору средств для лечения тяжелобольных детей.

Семён Усов, 5 лет.

Двусторонняя тугоухость 3-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Не хватает 290 930 рублей.

«У сына сразу после рождения обнаружили опасную инфекцию. Два месяца его выхаживали в отделении патологии новорожденных. Врачи предупредили, что внутриутробное заражение может привести к поражению центральной нервной системы и нарушениям слуха и зрения.

Сеня с первых дней жизни развивался с большой задержкой, мы возили его на массаж, занимались лечебной физкультурой и с логопедом, но сын оставался безучастным и почти не разговаривал. В январе этого года очередное обследование выявило у Сени серьезное нарушение слуха, из-за этого у него и не развивается речь.



Этой весной сурдологи подобрали сыну современные цифровые многоканальные слуховые аппараты и дали нам их поносить — на пробу. Сеня изменился на глазах, он буквально ожил — понимает, когда к нему обращаются, стал общительным, чаще улыбается. У него появился шанс научиться разговаривать и догнать сверстников в развитии. Но сейчас пришло время вернуть аппараты или выкупить их.

Из госбюджета такие модели не оплачиваются. Прошу, помогите! Самой мне не справиться. Муж умер, воспитываю сына одна, живем на пенсию и пособия». Валерия Усова, Санкт-Петербург.

Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У мальчика сенсоневральная тугоухость, ему необходимы цифровые многоканальные сверхмощные аппараты с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки на оба уха, чтобы восполнить потерю слуха».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru



В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

