В Карелию наведались охотники за северным сиянием и с пустыми руками не ушли. Свою добычу — фотографии с места событий — они опубликовали 10 сентября в группе Aurora Hunters во «ВКонтакте».
«На тихом лесном озере, в районе Питкяранты, ярко светил млечный путь, падали метеоры и появилась легкая зеленца полярного сияния», — пишут очевидцы.
На снимках — закат северного лета. Ночи уже не светлые, в мягком полумраке мерцают звездные россыпи, а озерная гладь почти сливается с небом — их разделяет только темная линия далеких холмов и полоса света на горизонте.