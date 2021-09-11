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«Легкая зеленца полярного сияния». Посмотрите, как завораживает карельская ночь в лесу под звездами

Охотники за северным сиянием показали «добычу» из Карелии

В Карелию наведались охотники за северным сиянием и с пустыми руками не ушли. Свою добычу — фотографии с места событий — они опубликовали 10 сентября в группе Aurora Hunters во «ВКонтакте».

«На тихом лесном озере, в районе Питкяранты, ярко светил млечный путь, падали метеоры и появилась легкая зеленца полярного сияния», — пишут очевидцы.

На снимках — закат северного лета. Ночи уже не светлые, в мягком полумраке мерцают звездные россыпи, а озерная гладь почти сливается с небом — их разделяет только темная линия далеких холмов и полоса света на горизонте.

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