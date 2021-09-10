Культовые автомобили из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» продадут на аукционе Lloyds Classic Car Auctions. Об этом сообщается на сайте торгов.
На торги выставляют 13 моделей, в том числе машину Накса (The Nux Car), боевую установку Фуриозы (War Rig), музыкальный фургон Doof Dragon и Ford Falcon XB самого Макса.
Incredible. The cars from Mad Max: Fury Road are being auctioned off.— Luke Beard (@LukesBeard) September 9, 2021
I want to pick up groceries in the War Rig. https://t.co/jqh6T69G4p pic.twitter.com/ljnPu62bLC
Аукцион состоится 25–26 сентября в Австралии, причем торги будут начинаться с одного доллара.
«Эти автомобили пережили Апокалипсис во время съемок «Дороги ярости». Взорванные, заряженные супертурбонаддувом и под завязку набитые оружием и бойцами, машины, пережившие конец цивилизации, стали величайшей находкой. Азотные, ядовитые и злые предвестники ада, знаменующие сверхъестественную способность человека извлекать красоту даже из того, что предназначено для смерти и разрушения. Искусство из силы. Проще говоря, автомобили», — говорится в описании на сайте аукциона.