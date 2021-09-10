Суд признал нарушения Apple в «деле Epiс», акции компании падают

Суд Северного округа штата Калифорния обязал Apple разрешить разработчикам приложений сообщать о сторонних платежных сервисах. Как сообщает 10 сентября Business Insider, теперь разработчики смогут давать ссылки на альтернативные способы оплаты, что позволит избежать комиссий в AppStore, достигавших 30%.



Apple выиграла суд по 9 из 10 пунктов, однако проиграла по обвинениям в антиконкурентной политике. После оглашения решения суда акции Apple упали на 3,48% до $148,7 за бумагу. Позже снижение замедлилось до 2,66% ($149,97). Акции разработчиков приложений и видеоигр, наоборот, пошли вверх: дорожают такие компании, как Playtika, Zynga, Activision Blizzard и Electronic Arts.

