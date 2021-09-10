Американские ученые: Вакцина от COVID-19 в 11 раз уменьшает риск смерти при заражении

Привившиеся от COVID-19 в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения. Об этом 10 сентября пишет The Hill со ссылкой на результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).



«CDC продолжат делать все в наших силах для наращивания вакцинации в стране путем работы с местными сообществами и с достойными доверия лицами, а также путем предоставления надежных консультаций по вакцинам с целью гарантировать — люди будут обладать информацией, нужной им для принятия информированного решения... Вакцинация работает и защитит нас от серьезных осложнений при COVID-19», — заявила директор CDC Рошель Валенски.

