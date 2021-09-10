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Американские ученые: Вакцина от COVID-19 в 11 раз уменьшает риск смерти при заражении

Привившиеся от COVID-19 в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения. Об этом 10 сентября пишет The Hill со ссылкой на результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«CDC продолжат делать все в наших силах для наращивания вакцинации в стране путем работы с местными сообществами и с достойными доверия лицами, а также путем предоставления надежных консультаций по вакцинам с целью гарантировать — люди будут обладать информацией, нужной им для принятия информированного решения... Вакцинация работает и защитит нас от серьезных осложнений при COVID-19», — заявила директор CDC Рошель Валенски.

В исследовании были задействованы более 600 тысяч человек. По информации CDC, прививка снижает риск госпитализации при заражении в 10 раз. Кроме того, непривитые заражаются в 4,5 раза чаще, чем прошедшие полный цикл вакцинации.

Ранее президент США подписал распоряжение, согласно которому все госслужащие должны быть привиты от COVID-19, также это касается сотрудников всех компаний-подрядчиков федеральных властей. На данный момент полностью привиты от коронавируса около 64% населения США.

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Комментарии (3)

alexpv
А говорили в 20 раз, теперь только в 11, но что-то мне сдается с потолка можно любую цифру назвать.
Блейк
Есть и такая информация: "Коул не просто критик вакцинации. Он умеет лечить людей с диагнозом «COVID-19». Применяемый им для лечения препарат называется «ивермектин». FDA отказывается регистрировать этот препарат и негласно запретило его использование. Та же самая история, что и с препаратами, которые используют Питер Маккалоу, Владимир Зеленко и другие американские медики, добивающиеся почти 100-процентного положительного результата. В этом нет ничего удивительного. Появление на американском рынке эффективных средств лечения от COVID-19 сделало бы поголовную вакцинацию американцев абсурдом."
Аппаратчик мокрой классификации
Любая вакцина? Или только спутник-Владимира? А то, знаете-ли, про пфайзеры и мадерны по федеральным (и не очень) СМИ страхи страшные рассказывают..
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