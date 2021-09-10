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На проспекте Науки в Петербурге в ДТП погиб мотоциклист

Вечером пятницы на проспекте Науки произошло ДТП с мотоциклом. Его пилот погиб, рассказали 10 сентября очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, инцидент произошел в 19:28, мотоциклисту было 33 года. Подробности аварии пока неизвестны, «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

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Комментарии (4)

Xodok1
Пилот мотоцикла погиб...Так на мотоцикле надо ехать а не лететь...
Иван 2пырьев
меньше шума
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