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Кризис после бума. Британцы отдают собак, купленных в пандемию

Со снятием коронавирусных ограничений британцы стали отказываться от питомцев

Жители Великобритании все чаще отдают собак, которых купили во время пандемии. Они массово их заводили, когда проводили много времени дома из-за локдауна, сообщает 10 сентября BBC.

Цены на щенков в пандемию выросли в стране почти вдвое. За последние несколько недель, по данным благотворительной организации по защите собак Dog Trust, количество звонков, связанных с отказом от собак, увеличилось на 35%.

«Обстоятельства у владельцев меняются, щенки превращаются в шумных подростков, а страна открывается. Многие хозяева вынуждены пересматривать место для питомца в своей жизни», – рассказал исполнительный директор организации Оуэн Шарп.

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Комментарии (3)

bluxer
Многие из-за скудоумия думают, что домашнее животное - это игрушка.
nuga
В будущем им вместо щенков выдадут черные мешки от британского правительства.
261933551
Уроды
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