Кризис после бума. Британцы отдают собак, купленных в пандемию

Жители Великобритании все чаще отдают собак, которых купили во время пандемии. Они массово их заводили, когда проводили много времени дома из-за локдауна, сообщает 10 сентября BBC.



Цены на щенков в пандемию выросли в стране почти вдвое. За последние несколько недель, по данным благотворительной организации по защите собак Dog Trust, количество звонков, связанных с отказом от собак, увеличилось на 35%.



«Обстоятельства у владельцев меняются, щенки превращаются в шумных подростков, а страна открывается. Многие хозяева вынуждены пересматривать место для питомца в своей жизни», – рассказал исполнительный директор организации Оуэн Шарп.

