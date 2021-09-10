Легкомоторный самолет потерпел крушение неподалеку от французского города Дижон. Об этом 10 сентября сообщает издание Bien Public.
По данным СМИ, самолет летел из Нанси и разбился при посадке около 15:30 по московскому времени. В результате погибли трое находившихся на борту мужчин в возрасте от 72 до 64 лет.
🔴 Un aéronef s'écrase près de l'aérodrome de #Darois : trois personnes décédéeshttps://t.co/VuyF6CUJr9 pic.twitter.com/7X6dtv2xtG— Le Bien Public 🗞️ (@Lebienpublic) September 10, 2021
Вероятной причиной крушения спасатели называют погодные условия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.