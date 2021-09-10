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Три человека погибли при крушении туристического самолета во Франции

Легкомоторный самолет потерпел крушение неподалеку от французского города Дижон. Об этом 10 сентября сообщает издание Bien Public.

По данным СМИ, самолет летел из Нанси и разбился при посадке около 15:30 по московскому времени. В результате погибли трое находившихся на борту мужчин в возрасте от 72 до 64 лет.

Вероятной причиной крушения спасатели называют погодные условия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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