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На выходных между Петербургом и Выборгом пойдут дополнительные «Ласточки»

В выходные, 11–12 сентября, на маршрут Петербург — Выборг выйдут два дополнительных скоростных поезда «Ласточка». Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Поезд № 7917 отправится с Финляндского вокзала в 11:53, пройдет с остановками на Удельной, в Зеленогорске и Рощино, а в Выборге окажется в 13:08. Из Выборга «Ласточка» № 7920 стартует в 18:35 и в 19:50 будет в Петербурге.

Дополнительная пара поездов назначается «в целях улучшения качества обслуживания пассажиров», уточнили в компании.

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