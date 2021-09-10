На выходных между Петербургом и Выборгом пойдут дополнительные «Ласточки»

В выходные, 11–12 сентября, на маршрут Петербург — Выборг выйдут два дополнительных скоростных поезда «Ласточка». Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
Поезд № 7917 отправится с Финляндского вокзала в 11:53, пройдет с остановками на Удельной, в Зеленогорске и Рощино, а в Выборге окажется в 13:08. Из Выборга «Ласточка» № 7920 стартует в 18:35 и в 19:50 будет в Петербурге.
Дополнительная пара поездов назначается «в целях улучшения качества обслуживания пассажиров», уточнили в компании.