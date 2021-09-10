«Я свайпнула, и это изменило мою жизнь». Новым гендиректором Tinder станет женщина, которая нашла там мужа

Как сообщили на сайте сервиса 10 сентября, Tinder возглавит Ренате Нюборг. Она приступит к работе с 27 сентября. С 2020 года она занимает в компании пост генерального менеджера, который отвечает за Европу, Ближний Восток и Африку.
Нюборг станет первой женщиной на посту гендиректора Tinder с момента его основания в 2012 году. Раньше она работала в Headspace — разработчике сервиса для медитации, до этого более четырех лет Нюборг посвятила компании Apple, где занималась подпиской в App Store по всей Европе.
Ренате Нюборг отметила, что познакомилась со своим супругом в приложении. Она назвала команду сервиса «самой новаторской и вдохновляющей» из тех, с которыми ей доводилось работать.
«Я свайпнула, и это изменило мою жизнь, — сказала Нюборг. — Быть генеральным директором этой компании — по-настоящему уникальная возможность. <...> Мы строим самое веселое, инклюзивное и безопасное место для общения одиноких людей. И вы можете увидеть эту эволюцию в нашем приложении. Мы создаем технологию и вместе с ней поднимаем планку для отрасли».
Нюборг сменит на посту главы Tinder Джима Ланцоне, который перейдет на позицию гендиректора Yahoo.