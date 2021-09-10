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«Я свайпнула, и это изменило мою жизнь». Новым гендиректором Tinder станет женщина, которая нашла там мужа

Tinder возглавит женщина, которая нашла там мужа

Новым генеральным директором Tinder станет женщина, которая сама познакомилась с мужем благодаря сервису. Нынешний глава приложения перейдет в Yahoo.

Как сообщили на сайте сервиса 10 сентября, Tinder возглавит Ренате Нюборг. Она приступит к работе с 27 сентября. С 2020 года она занимает в компании пост генерального менеджера, который отвечает за Европу, Ближний Восток и Африку.

Нюборг станет первой женщиной на посту гендиректора Tinder с момента его основания в 2012 году. Раньше она работала в Headspace — разработчике сервиса для медитации, до этого более четырех лет Нюборг посвятила компании Apple, где занималась подпиской в App Store по всей Европе.

Ренате Нюборг отметила, что познакомилась со своим супругом в приложении. Она назвала команду сервиса «самой новаторской и вдохновляющей» из тех, с которыми ей доводилось работать.

«Я свайпнула, и это изменило мою жизнь, — сказала Нюборг. — Быть генеральным директором этой компании — по-настоящему уникальная возможность. <...> Мы строим самое веселое, инклюзивное и безопасное место для общения одиноких людей. И вы можете увидеть эту эволюцию в нашем приложении. Мы создаем технологию и вместе с ней поднимаем планку для отрасли».

Нюборг сменит на посту главы Tinder Джима Ланцоне, который перейдет на позицию гендиректора Yahoo.

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Комментарии (3)

igorsaltikoff
А найденный муж случайно был не владельцем Tinder? А то было бы так по-русски.😂
261738921
И тут я узнал, что яху ещё жив)
Brevnault
Нюборг станет первой женщиной на посту гендиректора Tinder с момента его основания в 2012 году. Раньше она была мужчиной и работала в Headspace.
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