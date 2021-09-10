Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 10 сентября подписал приказ о назначении на должность прокурора Красногвардейского района советника юстиции Романа Данилова. Он сменит на этом посту Романа Чиркова, который стал зампрокурора Республики Коми.
Таком образом, в Петербурге появился второй прокурор с фамилией Данилов. С 2018 года Выборгскую прокуратуру возглавляет Павел Данилов.
С Романом они однофамильцы, но общая фамилия нередко приводит к курьёзам. Так, прокуроров Даниловых путают не только коллеги, но и поисковые системы. Нередко на запрос «прокурор Роман Данилов» можно получить фото Данилова Павла. Поговаривают, что случалась путаница и в рабочих документах.