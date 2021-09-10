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В Петербурге теперь два районных прокурора Даниловых. Постарайтесь не запутаться

В Петербурге назначили нового районного прокурора

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 10 сентября подписал приказ о назначении на должность прокурора Красногвардейского района советника юстиции Романа Данилова. Он сменит на этом посту Романа Чиркова, который стал зампрокурора Республики Коми.

Роман Данилов
Роман Данилов
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Таком образом, в Петербурге появился второй прокурор с фамилией Данилов. С 2018 года Выборгскую прокуратуру возглавляет Павел Данилов.

С Романом они однофамильцы, но общая фамилия нередко приводит к курьёзам. Так, прокуроров Даниловых путают не только коллеги, но и поисковые системы. Нередко на запрос «прокурор Роман Данилов» можно получить фото Данилова Павла. Поговаривают, что случалась путаница и в рабочих документах.

Роман Данилов
Роман Данилов

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Комментарии (7)

igorsaltikoff
А чем другие районы хуже? Когда уже эта ерунда с Неданиловыми в Прокуратуре СПб закончится!?😂
Random_spb
Статусные котлы то, что служитель фемиды поверх прокурорского мундирчика напоказ выпятил, наверное с бриллиантами...?
Господинчик просто всем своим самодовольным видом говорит: смотрите, деньги есть, должность есть, чел явно пришел к финансовому успеху.
260650801
Ну, и рожа... Прямо таки и спрашивает:"а чего добился ты?"
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