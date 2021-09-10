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ВЦИОМ: Президенту России Владимиру Путину доверяют 64,6 процента россиян

Одобрение деятельности Владимира Путина на посту президента России и доверие главе государства изучили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения* (ВЦИОМ). Результаты опроса опубликованы 10 сентября.

Согласно полученным данным, работу президента одобряют 60,2% респондентов. Положительно деятельность премьер-министра и правительства оценили 40,9% и 36,8% опрошенных соответственно.

На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 64,6% россиян. Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 48,3%, Владимиру Жириновскому — 30%, Геннадию Зюганову — 24,7%, Сергею Миронову — 21,2% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» среди респондентов составил 29,3%, в пользу КПРФ высказались 16,6%, о поддержке ЛДПР заявили 7,8% опрошенных, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получили 6,1% голосов респондентов.

В ходе квартирного опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30%, КПРФ — 17,4%, ЛДПР — 12,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,9%.

*Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник». Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров / квартирный опрос.

В телефонном опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. В квартирном опросе приняли участие 800 россиян в возрасте от 18 лет.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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Комментарии (5)

266187825
Я тоже проводил опрос в сети , у Путина поддержка 0,16% , ну и что ?
Ruth D. Armstead
"Блаблабла
Говорящие головы"
Cashmare
- здравствуйте, это из фсб беспокоят. доверяете ли вы президенту нашему в.в.путину?
- конечно доверяю, вы же из фсб. а учитывая, что вы мне на выключенный телефон дозвонились - и вообще люблю безмерно, так и запишите!
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