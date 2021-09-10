ВЦИОМ: Президенту России Владимиру Путину доверяют 64,6 процента россиян

Одобрение деятельности Владимира Путина на посту президента России и доверие главе государства изучили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения* (ВЦИОМ). Результаты опроса опубликованы 10 сентября.
Согласно полученным данным, работу президента одобряют 60,2% респондентов. Положительно деятельность премьер-министра и правительства оценили 40,9% и 36,8% опрошенных соответственно.
На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 64,6% россиян. Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 48,3%, Владимиру Жириновскому — 30%, Геннадию Зюганову — 24,7%, Сергею Миронову — 21,2% опрошенных.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» среди респондентов составил 29,3%, в пользу КПРФ высказались 16,6%, о поддержке ЛДПР заявили 7,8% опрошенных, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получили 6,1% голосов респондентов.
В ходе квартирного опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30%, КПРФ — 17,4%, ЛДПР — 12,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,9%.