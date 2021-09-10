Как стало известно «Фонтанке», на Кингисеппском шоссе, 55 в Петербурге горит ангар из сэндвич-панелей. Предположительно, внутри находятся баллоны. По предварительным данным, он принадлежит ООО «Царскосельская инвестиционная компания».

В ангаре горит обстановка на площади 200 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16:52. В 17:58 пожар был локализован.

