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В горящем ангаре на Кингисеппском шоссе могут находиться баллоны

Как стало известно «Фонтанке», на Кингисеппском шоссе, 55 в Петербурге горит ангар из сэндвич-панелей. Предположительно, внутри находятся баллоны. По предварительным данным, он принадлежит ООО «Царскосельская инвестиционная компания».

В ангаре горит обстановка на площади 200 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16:52. В 17:58 пожар был локализован.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Царскосельская инвестиционная компания» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Фирма участвовала в 37 арбитражных делах: в 15 в качестве истца и в 19 в качестве ответчика.

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