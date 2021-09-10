Пьяный мигрант поджег дом с женщиной и пятью детьми под Тверью

В Тверской области женщина и пятеро ее детей едва не погибли при пожаре. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает 10 сентября пресс-служба СК РФ.



Инцидент произошел поздно вечером 8 сентября в одном из домов в деревне Михайлова Гора. По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 49-летний гражданин Узбекистана после ссоры с сожительницей забрался на чердак, где зажигалкой поджег тряпки.



«При этом злоумышленник знал, что женщина и её пятеро детей в ночное время спят и не смогут покинуть горящий дом, в связи с чем погибнут», — считают следователи.

