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Пьяный мигрант поджег дом с женщиной и пятью детьми под Тверью

В Тверской области женщина и пятеро ее детей едва не погибли при пожаре. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает 10 сентября пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел поздно вечером 8 сентября в одном из домов в деревне Михайлова Гора. По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 49-летний гражданин Узбекистана после ссоры с сожительницей забрался на чердак, где зажигалкой поджег тряпки.

«При этом злоумышленник знал, что женщина и её пятеро детей в ночное время спят и не смогут покинуть горящий дом, в связи с чем погибнут», — считают следователи.

Довести умысел до конца злоумышленнику помешала одна из девочек. Она заметила огонь и разбудила остальных членов семьи. Всем удалось вовремя убежать из полыхающего дома. Жилище полностью сгорело.

Подозреваемый задержан и допрошен. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (6)

264086011
Надо поддерживать отечественного производителя...
Skazochny
надеюсь сожительница землячка
syshsun
Ну хоть подписку о не выезде оформили?
Или под "Мамой клянусь" ,отпустили?
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