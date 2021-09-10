«Наше терпение на исходе». Байден подписал план о расширении масштабов вакцинации против COVID-19

Байден сообщил, что подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие имели прививку против COVID-19. То же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства. Об этом 10 сентября сообщил CNN .

«Чего еще вы ждете? Что еще вам надо видеть? Мы сделали вакцинацию бесплатной, безопасной и удобной, — сказал президент США, обращаясь к тем жителям страны, которые противятся делать прививку. — Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе. Ваш отказ обходится дорого для нас всех. Так что, пожалуйста, сделайте правильный поступок».



Помимо этого Байден дал указание министерству труда США потребовать от всех предприятий, у которых в штате сто и более сотрудников, чтобы все работники еженедельно сдавали тест на COVID-19 или прошли вакцинацию.



Кроме того, президент США сообщил, что 300 тысяч педагогов в федеральных программах Head Start должны иметь прививку от коронавируса. Американский лидер также призвал губернаторов требовать вакцинации школьных учителей и персонала.



В числе прочего Джо Байден объявил о своем намерении потребовать полной вакцинации 17 миллионов медицинских работников в учреждениях, которые получают средства от Medicare и Medicaid. Глава государства призвал крупные развлекательные заведения требовать от посетителей подтверждения вакцинации или тестирования на COVID-19.

