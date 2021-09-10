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Петербуржцам расскажут, как примкнуть к реставраторам и помочь сохранить любимый город

Илья Рытов с единомышленниками из артели реставраторов «Рыбнев» спасали фрамуги и двери из старого фонда, а потом примкнули к всероссийскому волонтерскому фестивалю восстановления исторической среды «Том Сойер». Об этом расскажут 15 сентября в Маяковке. Вход свободный, 12+

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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«Историческую среду» определяют не только памятники федерального и регионального значения — и даже их государство не всегда сохраняет и восстанавливает. А старым постройкам без статуса и вовсе остается только исчезнуть. «Том Сойер фест» появился в Самаре в 2015 году, тогда отремонтировали волонтерскими силами фасады трех домов. Уже на следующий год фестиваль был упомянут в докладе ЮНЕСКО и начал буйно разрастаться. Петербуржцы, например, за пару дней собрали 100 тысяч рублей, чтобы отреставрировать витражи и деревянные элементы дачи адмирала Прибыткова под Гатчиной: сам поселок носит имя адмирала (на самом деле капитана 1-го ранга), поклонника спиритизма, но его дача, образчик деревянного модерна, никаким статусом не обладала. Деньги пошли на материалы, реставраторы работали бесплатно, а волонтеры-активисты делали то, что не требует профессиональных умений.

Лекцию «Руками волонтёров: от старинных дверей до витражей дачи адмирала Прибыткова» слушаем 15 сентября в филиале библиотеки Маяковского на Невском, 20. Илья Рытов расскажет, почему в мегаполисе, где столько старого фонда, мало кто берется восстанавливать элементы старого декора. И о том, какие планы у «томов сойеров» в ближайшее время.

Начало в 19:00.

Александра Шеромова

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

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