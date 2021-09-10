Андронов сравнил футбольные сборные России и Швеции, чем внезапно заставил Шмурнова занервничать. Тот кинул в соведущего кепку, снял петличный микрофон и сказал: «Лёш, на самом деле, это последняя передача».

Громкой ссорой между известными футбольными комментаторами Александром Шмурновым и Алексеем Андроновым завершилось обсуждение матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022. Инцидент попал 10 сентября в программу «Андронов vs Шмурнов» на YouTube.

«Потому что дело не в этом. Дело в том, что у нас все воруют, а не в том, что у нас «весна-осень» (система, по которой проходит футбольный сезон. — Прим. ред. ). Я не сяду и больше с тобой работать не буду. Это последняя передача. Твоя «весна-осень» идёт полным макаром на... Ты ни одного моего аргумента не слушаешь, как идиот. Пошел на...» — заявил Шмурнов и ушел.

На прощание он также запретил выкладывать запись программы, но она всё равно появилась на YouTube.



Александр Шмурнов — российский спортивный журналист, радиоведущий, комментатор российского телеканала «Матч ТВ». Бывший главный редактор спортивного интернет-портала Championat.com.



Алексей Андронов — российский спортивный журналист, комментатор, автогонщик и телеведущий. Наибольшую известность получил как спортивный комментатор телеканала «НТВ-Плюс». Пресс-атташе сборной России по футболу в 2002–2003 годах. Бронзовый призёр чемпионата России по авторалли — 2007.

