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Шнобелевская премия вручена за исследование защитных свойств бороды

Лауреатами 31-й «Шнобелевской премии» (известной также как Антинобелевская) стали учёные из 24 стран. Церемония прошла 10 сентября в онлайн-формате.

Шнобелевская премия мира досталась биологам из США. Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер провели исследование, ставшее основной для статьи «Потенциал волос млекопитающих в качестве защиты от ударов: проверка гипотезы влияния кулачного боя на эволюцию человеческих волос на лице». Учёные предположили, что борода у мужчин эволюционно закрепилась в том числе для защиты от сильных ударов и укусов. Для проверки этой идеи взяли модель черепа, покрытого овечьей шерстью, и лысый череп. На них роняли груз и сравнивали результаты. Волосяной покров снижал урон от удара на 30%, пишет РБК.

В экономике лауреатами премии стали европейские учёные, доказавшие, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране. Индекс массы тела чиновников оценивался с помощью машинного анализа. Самый низкий показатель коррупции в странах бывшего СССР выявлен в Литве, Латвии, Эстонии и Грузии. В этих же странах, как показал профессор Montpellier Business School Павел Блаватский, украинец по происхождению, у министров самый низкий индекс массы тела.

Медиков отметили за доказательство того, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства. Экологов — за генетический анализ бактерий из выброшенных жевательных резинок на тротуарах разных странах. Химиков — за изучение химического состава воздуха в кинотеатрах. Они выясняли, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году в противовес Нобелевской. Как заявляет оргкомитет премии, награды вручаются за открытия, которые «сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Часть из десяти номинаций совпадает с нобелевскими, некоторые из них ежегодно меняются в зависимости от мировой повестки. Призовой фонд составляет 10 трлн долларов Зимбабве, которые уже выведены из обращения из-за гиперинфляции. В организации церемонии традиционно принимают участие настоящие нобелевские лауреаты.

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