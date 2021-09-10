Шнобелевская премия мира досталась биологам из США. Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер провели исследование, ставшее основной для статьи «Потенциал волос млекопитающих в качестве защиты от ударов: проверка гипотезы влияния кулачного боя на эволюцию человеческих волос на лице». Учёные предположили, что борода у мужчин эволюционно закрепилась в том числе для защиты от сильных ударов и укусов. Для проверки этой идеи взяли модель черепа, покрытого овечьей шерстью, и лысый череп. На них роняли груз и сравнивали результаты. Волосяной покров снижал урон от удара на 30%, пишет РБК .

В экономике лауреатами премии стали европейские учёные, доказавшие, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране. Индекс массы тела чиновников оценивался с помощью машинного анализа. Самый низкий показатель коррупции в странах бывшего СССР выявлен в Литве, Латвии, Эстонии и Грузии. В этих же странах, как показал профессор Montpellier Business School Павел Блаватский, украинец по происхождению, у министров самый низкий индекс массы тела.



Медиков отметили за доказательство того, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства. Экологов — за генетический анализ бактерий из выброшенных жевательных резинок на тротуарах разных странах. Химиков — за изучение химического состава воздуха в кинотеатрах. Они выясняли, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.

